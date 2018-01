Gücüyle ezecek

KAMP RAPORU / EMRE BOL: Yıllardır Fenerbahçe kamplarını takip ediyorum. Daha önce bu kadar yüklemenin yapıldığı, futbolcuların bu kadar zorlandığı bir devre arası kampı görmemiştim. Normalde bu yüklemeler, çalışmalar sezon başında yapılırdı. Bence Aykut Kocaman transfer yapılamayacağını çok önceden hissetti. Bunun üzerine o da oyuncuları zorlayarak fiziksel kaliteyi maksimuma çıkarmayı hedefledi. Aslında riskli bir kamp programıydı.



KONDİSYON ZİRVEYE ÇIKTI

AĞIR sakatlıklarla karşı karşıya gelinebilirdi. Ufak tefek sakatlıklar olsa da futbolcuların çok iyi bir kondisyon seviyesine geldiğini söyleyebilirim. Kadro kalitesini tartışırız. İyi oyuncular da var, Fenerbahçe formasını giyemeyecek kalibrede olanlar da... Ancak şu bir gerçek ki sezonun ikinci yarısında güçlü, kuvvetli, çok koşan, fiziksel özellikleriyle rakiplerinin belini büken bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Kötü oynayan olacaktır elbette ama kötü koşana rastlamayacaksınız.



YARIŞIN FAVORİSİ OLABİLİR

Sezonun ilk yarısında arka arkaya şanssızlıklar yaşandı. Bireysel ve hiç olmayacak hatalarla puanlar kaybedildi. Aykut Kocaman'ın takımın transferden daha çok şansa ihtiyacı var! Şans biraz yanlarında olursa transfer yapılmasa da bu takım şampiyonluğun en büyük adayı olur. Fernandao, Aatıf ve Josef, Antalya kampında gözüme çarpan isimler oldu. Bütün futbolcuların durumlarını merak ediyorsunuz tabi... İşte size isim isim Antalya kampının Z Raporu...



KAMPIN YILDIZLARI



Giuliano: Gerçek bir profesyonel. Bir Brezilyalıdan çok Avrupalı'ya benziyor. Kendisine çok iyi baktığı için ağır idman programlarına rağmen hep en öndeydi. İkinci yarı daha çok katkı vereceğini düşünüyorum.



Aatıf: Aykut Kocaman'ın formayı adil dağıttığını herkes gibi o da gördü... Çalışıp, hocasının isteklerini yapınca dünya yıldızı Valbuena'yı bile kesebileceğini farketti. Kampın en çalışkan ve arzulu ismiydi.



Josef: Premier Lig'den teklif gelip gidemediğinde biraz düşüş yaşamıştı. Kampın özellikle fiziksel güç gerektiren antrenmanlarında hep en öndeydi. İkinci yarı her zamanki gibi Kocaman'ın vazgeçilmezi olacak.



Fernandao: Onun yeni lakabı Hava Kuvvetleri Komutanı! 90'lı kilolara kadar düşmüş, iyice incelmiş. Çok kanat ortası yapan ama ligin en az kafa golünü atan takımlardan biri olan Fenerbahçe'nin bu sıkıntısını çözecek gibi görünüyor.



Skrtel: Tam bir terminatör. Stoper mevkisinde iki forma üç aday var ama Kocaman'ın bankosu bence Skrtel olacak. Kondisyon idmanlarını hep en önde bitirdi.



ÖNE ÇIKANLAR

Elif Elmas: Kampa en hazır gelen isimlerden biriydi. Tatilde yan gelip yatmamış, çok çalışmış. Belindeki ağrılara rağmen neredeyse hiç idman kaçırmadı. Kocaman'ın ondan büyük beklentileri var. Tabi taraftarın da...



Valbuena: Van Persie ve Ozan'ın bir kalemde silinmesi onun aklını başına getirdi. Artık topu alıp kafasına göre oynayan değil, takım oyuncusu Valbuena'ya dönüşüyor. Kocaman'ı dinlediği sürece çok katkı sağlayacak.



Mehmet Topal: Kampın en hırslı ismiydi. Oyun kalitesi düşük olsa da bunu kuvvetiyle kapatmayı başarıyor. Pas kalitesini arttırır mı bilinmez ama Aykut Kocaman'ın hiç vazgeçmediği bir isim olacağını biliyoruz!



Volkan Demirel: Kaptanın yaşlandıkça performansı daha çok artıyor. Sadece sahadaki yaptıkları değil, takımı toparlamasındaki maharetiyle Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Kale yine emin ellerde olacak.



Soldado: İdman maçlarında neredeyse attığı 5 şuttan 4'ü gol oldu. Tek problemi sık sakatlanıyor oluşu... Yavaş yavaş takım arkadaşlarına alışıyor. Patlama beklediğim isimlerin başında geliyor.



Kameni: Çalışmalarda üzerine düşeni yaptı ancak Fenerbahçe kalesini koruyabilecek kalitede değil. Zaten oynamayan bir kaleciyle yabancı kontenjanını doldurmanın alemi yok. Kontenjan açmak için gönderilebilir.



İDARE EDENLER



Alper Potuk: Elbette belli bir kalitesi var ama bir türlü üst düzey oyuncu olmayı başaramadı. İyi niyetle çalıştı, hala beklenen seviyede değil. Yine kulübe silahı olarak forma bekleyecek gibi görünüyor.



Hasan Ali: Onunla ilgili bütün olumsuz eleştirilere, yapılan algı operasyonlarına rağmen takımın en istekle çalışan isimlerinden biriydi. Fizik olarak iyi durumda olsa da kimyası bozuk. Destek görürse gerçek Hasan Ali'yi izleriz.



GÖZ DOLDURANLAR



Neustadter: Takımdaki stoperler arasında ayağı en düzgün olanı. Taktik antrenmanlarda Aykut Kocaman'ın hep onu kullanması dikkatimi çekti. Defanstan top çıkarılırken ilk istasyon olarak düşünülüyor. Forması garanti...



Şener: İsla'yla girdiği forma rekabetini kazanmış görünüyor. İdman aksatmadı, ekstra çalışmalar yapıp formanın en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Şanssızlığı son gün sakatlanması oldu.



İsla: Yaşadığı sakatlıklar onu biraz geriye götürmüş. Oysa transfer edilirken Aykut Kocaman'ın onunla ilgili büyük beklentileri vardı. Hırslı ve çalışkandı. Kaptırdığı formayı her an yeniden alabilir. Futbol bilgisi yüksek bir oyuncu.



SAKATLIKLA UĞRAŞANLAR?



Janssen'in parmak kabusu!

Sağ baş parmağında yumuşak doku parçalanması var. Tedavide son aşamaya gelindi ancak ödemin tamamı dağılmadı. Takımla çalışmalara İstanbul'da başlayacak.



Neto: Kampa iyi başladı ama formayı Roman'a kaptırmanın mutsuzluğu her halinden belli oluyordu. Son 3 günde sağ arka adalesindeki yırtık nedeniyle çalışmalara katılamadı.



Mehmet Ekici: Hayal kırıklığının diğer adı olsa gerek! Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana aynı kas gurubundan tam 3 kez sakatlık yaşadı. Öz güvenini tamamen yitirmiş durumda... Sadece son 3 antrenmanda takımla çalışabildi. Hazır olması zaman alır.



İsmail Köybaşı: Onun da kasık bölgesinden sakatlığı vardı. Kampı tedavi olarak geçirdi.



Nabil Dirar: Kasık sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamadı. İdman eksiği var.





..VE GENÇ KANARYALAR



Samed: Fiziksel zaafiyetleri devam ediyor. Aslında iyi bir top tekniği var ve çabuk bir oyuncu... Kendisini geliştirmesi şart. Aykut Kocaman gibi gençlere önem veren bir teknik direktörle daha iyi bir duruma gelebilir.



Serhat Kot: Almanya'dan U19 takımına transfer edilmişti. Dar alanda çabuk ve problem çözme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Onun da fiziksel eksiklikleri var. Gelecekte Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum.



Ahmet Özdoğan: Alt yapıdan kampa çağrılan genç stoper çok silik bir performans gösterdi. Tutukluğunu ve öz güven eksikliğini atamadı.



Tarık Çetin: Yetenekli ve gelecek vaat eden bir kaleci. Kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün Türk futboluna yeni hediyesi olacak gibi...



Oğuz Kaan: Aykut Kocaman'ın gözdelerinden... Kamp boyunca ekstra bireysel çalışmalarla tam bir takım oyuncusuna dönüştü. Sakinliği ve üstün pas kalitesi onu öne çıkarıyor. Sezonun ikinci yarısında ismini ilk 11'de sık sık göreceğiz.