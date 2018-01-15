Betis’te gündem Ozan
İspanyol ' estadiodeportivo.com' sitesi, Real Betis'in Ozan Tufan'ı transferde bir seçenek olarak değerlendirdiğini yazdı. Kulüp CEO'su Lorenzo Serra Ferrer'in orta sahaya yapılacak takviye için 22 yaşındaki Türk oyuncuyu da listesine aldığı belirtildi. Ozan'ın son 2 ayda Fenerbahçe'de hiç forma giymediği de belirtilirken, Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya alındığı da hatırlatıldı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
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ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
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hakan hemen !
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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