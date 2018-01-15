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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Betis’te gündem Ozan

    Betis’te gündem Ozan
    İspanyol ' estadiodeportivo.com' sitesi, 'in 'ı transferde bir seçenek olarak değerlendirdiğini yazdı. Kulüp CEO'su Lorenzo Serra Ferrer'in orta sahaya yapılacak takviye için 22 yaşındaki Türk oyuncuyu da listesine aldığı belirtildi. Ozan'ın son 2 ayda 'de hiç forma giymediği de belirtilirken, Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya alındığı da hatırlatıldı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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