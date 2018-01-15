Fener'e sürpriz sol ayak
Kocaman orta alana sol ayaklı bir isim istedi Yönetim de Monaco’lu Traore’ye yöneldi... Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Kocaman'ın Şilili Isla'yı gözden çıkarabileceği iddia edildi.
3 MAÇTA OYNADI, 3 GOL ATTI
Bunun üzerine yönetim, scout ekibi ile birlikte araştırmalara başlarken, Monaco'da forma giyen Adama Traore'nin ismi gündeme geldi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 3 maçta forma giyen ama 3 gol atmayı başaran 22 yaşındaki Malili futbolcu için Aykut Kocaman'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.
8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Traore 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yönetim genç yıldızın kiralanması için Monaco ile temasa geçecek. Öte yandan Kocaman'ın kontenjanda boşluk açmak için Isla'yı gözden çıkarabileceği öne sürülüyor. Kocaman'ın sağ bekte Şener ve Dirar'ı kullanabileceği için böyle bir düşünce içinde olduğu iddia ediliyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:14
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Ya Slimani ya Sakho
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Yorum
kara murat Bjk'nin parası yok! bedava olmadığı sürece alamayacaklar. (ziraat bank kredi çekilmesi ve cenk'in satılması)
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Sosyal medya karıştı
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Yorum
adamın adamısın bozbaykuş adam dibisin bozbaykuş . adam gibi dibi adam. :))))
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Işıl'dan gönderme
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Yorum
sami Mekani cennet olsun buyuk bir insandi ,sadece futbolcu degil
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