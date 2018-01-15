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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Fener'e sürpriz sol ayak

    Fener'e sürpriz sol ayak

    Kocaman orta alana sol ayaklı bir isim istedi Yönetim de ’lu Traore’ye yöneldi... kontenjanındaki sorun nedeniyle Kocaman'ın Şilili Isla'yı gözden çıkarabileceği iddia edildi.

    kontenjanı nedeniyle şu ana kadar ara transferde beklenen adımları atamayan 'den sürpriz bir hamle geldi... Alınan bilgilere göre teknik direktör yönetimle yaptığı son görüşmede orta alana, iki yönlü oynayacak sol ayaklı bir futbolcu takviyesi istedi.

    3 MAÇTA OYNADI, 3 GOL ATTI
    Bunun üzerine yönetim, scout ekibi ile birlikte araştırmalara başlarken, 'da forma giyen Adama Traore'nin ismi gündeme geldi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 3 maçta forma giyen ama 3 atmayı başaran 22 yaşındaki Malili futbolcu için Aykut Kocaman'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

    8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
    Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Traore 8 ve pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yönetim genç yıldızın kiralanması için Monaco ile temasa geçecek. Öte yandan Kocaman'ın kontenjanda boşluk açmak için Isla'yı gözden çıkarabileceği öne sürülüyor. Kocaman'ın sağ bekte Şener ve Dirar'ı kullanabileceği için böyle bir düşünce içinde olduğu iddia ediliyor.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:14
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