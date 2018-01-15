Soldado için Meksika iddiası
Eski Beşiktaşlı Demba Ba'dan olumsuz yanıt alan Meksika'nın Club America takımının gözünü Roberto Soldado'ya çevirdiği iddia edildi. Güney Amerika ekibinin, İspanyol forvet için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. 32 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe sezon başında Villarreal'den 5 milyon euro'ya transfer etmişti. Soldado, sarı-lacivertli forma ile 16 maçta 5 gol kaydetti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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