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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    için Meksika iddiası

    Soldado için Meksika iddiası
    Eski Beşiktaşlı Demba Ba'dan olumsuz yanıt alan Meksika'nın Club America takımının gözünü Roberto 'ya çevirdiği iddia edildi. ekibinin, İspanyol forvet için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. 32 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe sezon başında Villarreal'den 5 milyon euro'ya transfer etmişti. Soldado, sarı-lacivertli forma ile 16 maçta 5 gol kaydetti.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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