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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sow’dan gözdağı

    Sow’dan gözdağı

    ’un yıldız transferi , eski takımı F.Bahçe’ye gözdağı verdi. Senegalli santrfor, “F.Bahçe’ye karşı elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi

    'un Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski F.Bahçeli oyuncu Mousa Sow, bugün Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacak.

    2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında F.Bahçe'de forma giyen Sow, eski takımıyla 32. haftada Kadıköy'de karşılaşacakları maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Tekrar Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren 32 yaşındaki yıldız golcü, "Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. F.Bahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım" dedi.

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    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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