Moussa Sow yarın imzalıyor
Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Moussa Sow, yarın resmi sözleşmeyi imzalıyor.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. İmza töreni 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de Özlüce Tesislerimizde taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek."
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. İmza töreni 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de Özlüce Tesislerimizde taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek."
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:58
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