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    14 Ocak 2018, Pazar
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    yarın imzalıyor

    Moussa Sow yarın imzalıyor

    ’un prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu , yarın resmi sözleşmeyi imzalıyor.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. İmza töreni 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de Özlüce Tesislerimizde taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek."
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:58
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