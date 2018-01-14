;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sow'dan mesajı

    Sow'dan Fenerbahçe mesajı

    ’un 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , eski takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

    Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Fenerbahçeli oyuncu , yarın Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacak. 2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında 'de forma giyen Sow, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada eksi takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

    Tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:

    " için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım."
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow'dan Fenerbahçe mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN