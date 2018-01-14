Sow'dan Fenerbahçe mesajı
Bursaspor’un 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mousa Sow, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
Tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:
"Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım."
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:00
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Dev takas! Trabzonspor'dan Castillo teklifi
Toplam 6
Yorum
Karadeniz Castillo gibi bir oyuncuyu degerlendiremiyorsaniz teknik heyette iletişim eksikliği var demektir.çok mükemmel bir yetenek ama degerlendrmyrz
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 3
Yorum
sedooo takım da cogu yaşlı aykut takımı ucuruma sürüklüyor o takımın başından acilen gönderimesi takım mefatine hayırlı olur bu gencler kazanılmal
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Burak gidiyor mu? Usta açıkladı...
Toplam 9
Yorum
MEHMET DİKBAŞ İZMİR Sayın başkan önce oyuncuların alacaklarını öde sonra konuş.yok bu işi yapamıyorsan bırak.adam resmen paramı alamıyorum diye feryat ediyor.
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