Timsah’ta Sow zamanı
Bursaspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı Moussa Sow dün şehre geldi
Uzun süren görüşmelerin ardından Moussa Sow ile anlaşan Bursaspor, yıldız futbolcuyu dün şehre getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ahli'den sezon sonuna kadar kiralanan Senegalli golcü, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak. 6 ay için 800 bin euro'ya anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, dün teknik heyetle de bir araya geldi.
Bu transferle bizzat kendisi ilgilinen Bursaspor Başkanı Ali Ay, yıldız futbolcu için şunları söyledi: "SOW bayağı bir parayı bıraktı geldi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü başka kulüpler de vardı ama bizi tercih etti. Hocamızın da tanıdığı çok iyi bir futbolcu. Bursaspor'a faydalı olur. Sow da şov yaparak döner."
Bursaspor'un yeni gözdesi
Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor'da yeni hedef; Rod Fanni... Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki sağ bek için temaslara başlayan yeşil-beyazlılar, bu transferde de tüm şartları zorluyor. Bu arada Fransız futbolcunun da, vatandaşı Le Guen faktöründen dolayı Bursa'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Bu transferle bizzat kendisi ilgilinen Bursaspor Başkanı Ali Ay, yıldız futbolcu için şunları söyledi: "SOW bayağı bir parayı bıraktı geldi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü başka kulüpler de vardı ama bizi tercih etti. Hocamızın da tanıdığı çok iyi bir futbolcu. Bursaspor'a faydalı olur. Sow da şov yaparak döner."
Bursaspor'un yeni gözdesi
Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor'da yeni hedef; Rod Fanni... Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki sağ bek için temaslara başlayan yeşil-beyazlılar, bu transferde de tüm şartları zorluyor. Bu arada Fransız futbolcunun da, vatandaşı Le Guen faktöründen dolayı Bursa'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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