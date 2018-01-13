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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Faty’den vatandaşı Sow için ilginç paylaşım

    Faty’den vatandaşı Sow için ilginç paylaşım

    ’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu , Senegalli vatandaşı ’un takıma katılmasının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Yeşil-beyazlı kulüp, eski Fenerbahçeli oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını, yarın veya pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 'un Senegal asıllı Fransız oyuncusu de sosyal medya hesaplarından Sow'un kurdele ile sarılarak hediye paketi mizahı verildiği bir fotoğrafını paylaşarak İngilizce olarak, "Şimdi hediyeyi açabilir miyiz? Bursa'ya hoş geldin kardeşim" yazdı.





    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:50
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