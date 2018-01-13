Faty’den vatandaşı Sow için ilginç paylaşım
Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, Senegalli vatandaşı Mousa Sow’un takıma katılmasının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:50
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İmparator kanunları
Toplam 10
Yorum
ultra korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
BJKLİ vay arkadaş adamlarda ki şarta bak helal olsun valla bizde uyanığız diye geçiniyoruz
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Başakşehir'i bekleyen tehlike! Arda gidebilir...
Toplam 5
Yorum
aslan iki taraf açısından da komik bir transfer 3 gün sonra siz 1 lira verdiniz başkası 2 veriyor ben ona sattım derse ne olacak :) akıllara zarar
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