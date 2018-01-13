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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener'in eski yıldızını açıkladı

    Bursaspor Fener'in eski yıldızını açıkladı

    resmi Twitter adresinden 'u duyurdu...

    Oyuncunun kulübü El-Ahli Dubai ile anlaşan Yeşil-beyazlılar transferi, "'a hoşgeldin" başlığıyla duyurdu.


    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:43
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