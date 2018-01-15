Bir kanat oyuncusu

Transfer çalışmaları sürüyor. Hem Finansal Fair Play engeli hem de piyasada fiyatların yüksekliği nedeniyle sıkıntı yaşayan yönetim, en azından orta sahaya bir takviye yapmak için şartları zorlama kararı aldı. Aykut Kocaman'ın isteği üzerine iki kanatta da oynayabilen ve direkt forma giyebilecek birkaç oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Pazarlıkta sıkıntı yaşanmaması için gizli hareket ediliyor. Sol bek transferi ise rafa kaldırıldı. Bu mevkide ikinci yarıda da İsmail ve Hasan Ali ile idare edilecek.



GAİTAN LİSTEDE

Atletico Madrid'in göndermek istediği Nico Gaitan da F.Bahçe ile anılan isimler a rasında. Arjantinli yıldız, La Liga'da ilk yarı 6 maçta forma giydi.



Mini Yorum: En az 1 takviye yapılmalı / Olcay ÇAKIR

Fenerbahçe takımı da diğer kulüplerimiz gibi mali yapısı gereği oyuncu alma noktasında "uyguna bulursak alalım" taktiği uygulayanlardan... Yarışın hiç olmadığı kadar çekişmeli geçeceği bu yılda taraftarların beklentisinin en az bir transfer ile giderilmesi gerekiyor. Eleştiriler sonrası milli solbeklerin yerine oyuncu almaktan çok daha mantıklısı bir kanat takviyesi gibi duruyor. Bir taşla iki kuş misali. Sol bek yerine kanat doğru hamle olur. Aykut hocanın hücum organizasyonlarında alternatifleri artar.