TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu rövanşları yarın 3 maçla başlıyor. 8 takımın çeyrek finale kalacağı dev şovda birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak
Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi
Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 00:24
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu Son 16'da rövanş maçları yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlıyor. Müthiş şölende birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.
Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. 8 takımın çeyrek finale yükseleceği, bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
İŞTE RÖVANŞ PROGRAMI
YARIN:
16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği (0-1) A2
18.00: Trabzonspor-A.Konya (0-1) A SPOR
20.30: İstanbulspor-F.Bahçe (0-2) ATV
ÇARŞAMBA:
14.30: T.M. Akhisar-Boluspor (1-2) A2
18.00: M. Başakşehir-A.Ç. Giresun (1-3) A SPOR
20.30: Osmanlı-Beşiktaş (1-4) ATV
PERŞEMBE:
18.00: Antalya-Kayseri (1-3) A SPOR
20.30: Buca-G.Saray (0-3) A SPOR
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