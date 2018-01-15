 TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür - Türkiye Kupası - 15 Ocak 2018 Pazartesi

TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu rövanşları yarın 3 maçla başlıyor. 8 takımın çeyrek finale kalacağı dev şovda birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak

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Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 00:24

TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu Son 16'da rövanş maçları yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlıyor. Müthiş şölende birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. 8 takımın çeyrek finale yükseleceği, bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

İŞTE RÖVANŞ PROGRAMI

YARIN:
16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği (0-1) A2
18.00: Trabzonspor-A.Konya (0-1) A SPOR
20.30: İstanbulspor-F.Bahçe (0-2) ATV

ÇARŞAMBA:
14.30: T.M. Akhisar-Boluspor (1-2) A2
18.00: M. Başakşehir-A.Ç. Giresun (1-3) A SPOR
20.30: Osmanlı-Beşiktaş (1-4) ATV

PERŞEMBE:
18.00: Antalya-Kayseri (1-3) A SPOR
20.30: Buca-G.Saray (0-3) A SPOR

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