Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün genç yıldızı Eljif Elmas'ı uyardı. Robin van Persie'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte genç yeteneğin ligin ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giymesinde bir engel kalmadı. 18 yaşındaki Makedon oyuncu, Antalya kampında gösterdiği performansla teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı. Eljif ile yakından ilgilenen deneyimli çalıştırıcı, oyuncusunu Antalya'da yapılan çift kale maçlarında as takımda oynattı. Son düzenlendiği basın toplantısında Makedon oyuncunun kurtarıcı olarak gösterilmesinin herkese zarar vereceğini söyleyen Kocaman, Eljif Elmas ile bir görüşme yaptı.

HER ZAMAN AYAKLARIN YERE BASSIN

Akşam'ın haberine göre; Genç oyuncusuna F.Bahçe'nin geleceği için önemli olduğunu söyleyen Kocaman, "Antalya kampında gösterdiğin performanstan dolayı çok mutluyum. Gün geçtikçe daha iyi olacaksın. Sen bu kulübün geleceği için önemlisin. Ama her zaman ayakların yere bassın. F.Bahçe forması giymek herkese nasip olmaz. Sen ve Oğuz Kağan, F.Bahçe formasını çok uzun süre giyeceksiniz. Ligin ikinci yarısında da mutlaka sana bir şans gelecektir. Tüm konsantreni futbol hayatına vermelisin. Ozan Tufan'ın yaptığı hatalar sana örnek olsun. Senin yanında olacağım. Sende çalışmalarına devam et" ifadelerini kullandı.

DESTEĞİNİZ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hocasının bu uyarıları karşısında Eljif, "Bana güvenmeniz benim için çok önemli. F.Bahçe formasına layık olmak için tüm gücümle çalışacağım. Sizinle birlikte gelecekte daha iyi yerlere geleceğimden hiç şüphem yok" diye konuştu. Eljif Elmas'ın 18 yaşına girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler, futbolcunun sözleşmesine iki yıl daha ekledi. 17 yaşında olduğu için 3 yıllık yapılan anlaşma geçtiğimiz günlerde 2022'ye kadar uzatıldı. 18 yaşındaki genç oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ediyor. Lyon'dan gelen 10 milyon euro'luk teklif sarı-lacivertliler tarafından kabul edilmemişti.