 Fenerbahçe, kupada İstanbulspor'a konuk olacak - Türkiye Kupası - 15 Ocak 2018 Pazartesi

Fenerbahçe, kupada İstanbulspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 10:43

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.


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