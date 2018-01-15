Fenerbahçe, kupada İstanbulspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi
Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 10:43
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.
Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.
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