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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ile oynuyorlar

    <a href="/index/kukesi?id=cc94be72-3827-4bdd-a350-764a93bd905a" class="" rel="tag">Kukesi</a> ile oynuyorlar
    , Antalya'da bugün görücüye çıkıyor. Rakip Arnavutluk ekibi . Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler maçın ardından kampı tamamlayıp, İstanbul'a dönecek. Oyuncular 1 gün izin yaptıktan sonra İstanbulspor ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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