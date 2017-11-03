Aziz Behich'e kanca
Hasan Ali ve İsmail’den istediği verimi alamayan Aykut Kocaman, Aziz Behich’le sol bekteki sorunu çözeceğini yönetime rapor etti. Devre arasında Fernandao-Behich takası gündemde
'LE GUEN ONAY VERMEZ'
Timsah'ın Fernandao'ya talip olması bu transfer için bir fırsat. Sarı-lacivertli yönetimin, takas formülü ile devre arasında bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı öğrenildi. Ancak Bursa cephesinden sızan bilgilere göre; teknik direktör Paul Le Guen, Aziz Behich'in takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil.
TRAORE DE MERCEK ALTINDA
Fenerbahçeli yetkililerin, bu sorunu aşmak için de yeşil-beyazlılara İsmail Köybaşı'nı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralık vermeyi teklif edecek. Operasyon için devre arası beklenecek. Bu sezon 10 lig maçında da görev alan Behic'in 2 gol-1 asisti bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'nin Fildişili Sahilli sol beki Adama Traore'yi de mercek altına aldığı gelen bilgiler arasında.
BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Fernandao dedikoduları için, "Şu anda sözleşmesi olan bir oyuncu. Onun hakkında konuşmamız doğru değil. Ancak Fernandao'yu sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez" diye konuştu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Aziz Behich'e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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