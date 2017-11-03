 Aziz Behich'e kanca – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'e kanca

    Aziz Behich'e kanca

    Hasan Ali ve İsmail’den istediği verimi alamayan Aykut Kocaman, ’le sol bekteki sorunu çözeceğini yönetime rapor etti. Devre arasında Fernandao-Behich takası gündemde

    FENERBAHÇE Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, Bursaspor'dan Aziz Behich'in transferi için yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'ndan den bir türlü istediği verim alamayan tecrübeli çalıştırıcın, 26 yaşındaki sol bekteki sorunu halledebileceğini yönetime rapor ettiği belirtildi.

    'LE GUEN ONAY VERMEZ'
    Timsah'ın Fernandao'ya talip olması bu transfer için bir fırsat. Sarı-lacivertli yönetimin, takas formülü ile devre arasında bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı öğrenildi. Ancak Bursa cephesinden sızan bilgilere göre; teknik direktör Paul Le Guen, 'in takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil.

    TRAORE DE MERCEK ALTINDA
    Fenerbahçeli yetkililerin, bu sorunu aşmak için de yeşil-beyazlılara İsmail Köybaşı'nı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralık vermeyi teklif edecek. Operasyon için devre arası beklenecek. Bu sezon 10 lig maçında da görev alan Behic'in 2 gol-1 asisti bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'nin Fildişili Sahilli sol beki Adama Traore'yi de mercek altına aldığı gelen bilgiler arasında.

    BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA
    Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Fernandao dedikoduları için, "Şu anda sözleşmesi olan bir oyuncu. Onun hakkında konuşmamız doğru değil. Ancak Fernandao'yu sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez" diye konuştu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Behich'e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.