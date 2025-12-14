Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük'ün ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE F. KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Balkovec, Çağtay, Serginho, Kranevitter, Doh, Johnson, Berkay, Fofana

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.