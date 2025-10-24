CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Korkak oynadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Korkak oynadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 2-2’lik Kayserispor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 23:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Korkak oynadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 2-2'lik Kayserispor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri çok istekliydi, biz korkarak oynadık. Hatta ne zaman gol atacaklarını bekledik. Kayseri gerçekten ikinci yarıda galibiyete bizden daha yakındı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Licka, "Kayserispor bugün kazanmayı hak etti. Bizden daha yakınlardı 3 puana. Sonuncuyuz ligde ve neden sonuncuyuz çünkü takımımızda stabilite yok. Bir maçı 60-70 dakika iyi oynamak yetmez. 90 dakika iyi oynamanız gerekir. Bütün maçı iyi oynamak zorundasınız. Biz futbol oynamayı bilmiyoruz diyemeyiz ama bizde sürdürülebilirlik yok. İlk yarı çok iyiydik fakat ikinci yarı geceyle gündüz gibiydi. Bambaşka iki devre vardı. Kayseri çok istekliydi, biz korkarak oynadık. Hatta ne zaman gol atacaklarını bekledik. Kayseri gerçekten ikinci yarıda galibiyete bizden daha yakındı" diye konuştu.

"KULÜBEMDE KLASİK BİR KANAT OYUNCUM YOKTU"

Oyuncu değişikliklerinde geç kalıp kalmadığıyla ilgili gelen soruyu da değerlendiren Marcel Licka, "Maçın gidişatını değiştirmek istedim. Özellikle son 15 dakika gerçekten değişiklik yapmak istedim. Ama kulübümde kanat oyuncusu yoktu. Tiago Çukur'un dün ağrısı vardı, bugün riske etmek istemedik. Genç oyuncumuz Tarık Kalpaklı da bugün U19 ile maça çıktı. Kulübemde klasik bir kanat oyuncum yoktu. Evet, daha önce de değişiklik yapabilirdim fakat bunu gerçekten hissetmedim o anda" diyerek sözlerini tamamladı.

Osimhen'in arkadaşı geliyor!
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
DİĞER
Arda Güler ile Kenan Yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Transfer piyasasını sallayacak bomba iddia...
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..."
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius'tan Wade Baldwin'e övgü! Jasikevicius'tan Wade Baldwin'e övgü! 00:10
Sociedad evinde Sevilla'ya şans tanımadı! Sociedad evinde Sevilla'ya şans tanımadı! 00:07
Leeds United evinde galip! Leeds United evinde galip! 00:06
Kokoskov: Kenardan yeterli katkıyı alamadık Kokoskov: Kenardan yeterli katkıyı alamadık 00:03
Milan'a evinde 2 puan bıraktı! Milan'a evinde 2 puan bıraktı! 23:46
Werder Bremen 3 puanı tek golle aldı! Werder Bremen 3 puanı tek golle aldı! 23:40
Daha Eski
Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı 23:35
G.Saray'dan hakem atamasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan hakem atamasıyla ilgili açıklama! 22:34
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 22:31
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi! Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi! 22:16
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 22:01
Trabzonspor'dan taraftarına uyarı! Trabzonspor'dan taraftarına uyarı! 21:54