Haberler Fatih Karagümrük Transfer resmen açıklandı! Sirigu Karagümrük'te

Transfer resmen açıklandı! Sirigu Karagümrük'te

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:59
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Transfer resmen açıklandı! Sirigu Karagümrük'te

İtalyan kaleci Salvatore Sirigu, Fatih Karagümrük takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."

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