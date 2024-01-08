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Fatih Karagümrük'te iki ayrılık birden!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:55
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Fatih Karagümrük'te iki ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.

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