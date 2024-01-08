Fatih Karagümrük'te iki ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.
Kamuoyuna duyuru Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 8, 2024