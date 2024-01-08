Fatih Karagümrük'te iki ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.