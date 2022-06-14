Fatih Karagümrük Pirlo'nun ardından ilk transferini yaptı! Galatasaray'dan Emir Tintiş...

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun resmen imza atmasının ardından ilk transferini yaptı. Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktörü takımın başına getiren Karagümrük, Emir Tintiş'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş.

18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi."

📣 Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş.



18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. pic.twitter.com/bYKSdZzEfD — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 14, 2022

"TALEBİM CEVAPSIZ BIRAKILDI"

Bu arada 18 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla, eski kulübüne sitem ederek veda etti.