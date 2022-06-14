Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Pirlo'nun ardından ilk transferini yaptı! Galatasaray'dan Emir Tintiş...

Fatih Karagümrük Pirlo'nun ardından ilk transferini yaptı! Galatasaray'dan Emir Tintiş...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun teknik direktörlük koltuğuna getirilmesinin ardından ilk transferini yaptı. Karagümrük, Emir Tintiş'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Genç futbolcu, Galatasaray'a veda ederken, "Tek isteğim bir kontrattı" ifadelerini kullanarak eski kulübüne serzenişte bulundu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:53 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 16:36
Fatih Karagümrük Pirlo'nun ardından ilk transferini yaptı! Galatasaray'dan Emir Tintiş...

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun resmen imza atmasının ardından ilk transferini yaptı. Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktörü takımın başına getiren Karagümrük, Emir Tintiş'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş.

18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi."

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Bu arada 18 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla, eski kulübüne sitem ederek veda etti.

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