Eyüpspor destanı

Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor’da, F.Bahçe’den 1 puan alarak Süper Lig’de kalmanın sevinci sürüyor. Küme düştü gözüyle bakılan eflatun-sarılarda sezonu destansı bir şekilde kapatmanın gururu yaşanıyor

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı başaran Eyüpspor'da futbolcular mutlu olduklarını söyledi. Emre Akbaba, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir hikâye yazdık. Yıllardır Süper Lig'deyim, böyle bir hikâye görmedim" dedi. Umut Bozok ise zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu senaryonun filmi çekilebilir. Eyüpspor'u ligde tutmak büyük bir iş. Herkesi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DUYGU PATLAMASI YAŞADIK

Anıl Yaşar ve Talha Ülvan ise maçta büyük heyecan yaşadıklarını, bitmesiyle birlikte ise duygu patlaması olduğunu söylediler. Anıl Yaşar, "Takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum" dedi. Maçın ardından abartılı sevinç yaşadığı iddia edilen Anıl Yaşar, kendisinin yer aldığı görüntülerin yapay zekayla yapıldığını belirtti.

Tribünlere herhangi bir hareketinin olmadığını söyleyen Anıl Yaşar, "Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa özür dilerim" diye konuştu.

