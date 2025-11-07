CANLI SKOR ANA SAYFA
Eyüpspor Beşiktaş'a bilendi

Beşiktaş’a bilendi

Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son veren Antalyaspor, yarın sahasındaki Beşiktaş maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Akrepler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş’a bilendi
Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son veren Antalyaspor, yarın sahasındaki Beşiktaş maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Akrepler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
