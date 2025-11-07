Beşiktaş’a bilendi

Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son veren Antalyaspor, yarın sahasındaki Beşiktaş maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Akrepler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
