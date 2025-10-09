CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor'da teknik direktör arayışları başladı. Ajansspor'a konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, teknik direktörlerinin hafta sonuna kadar belirleneceğini ve yabancı olacağını söyledi. Kulaksız'ın bu açıklamalarının ardından yeni teknik direktör tercihinde son olarak Slovenya'da Maribor'u çalıştıran 42 yaşındaki Karadağlı Radomir Djalovic üzerinde durulduğu öğrenildi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Eyüpspor yabancı
Eyüpspor'da teknik direktör arayışları başladı. Ajansspor'a konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, teknik direktörlerinin hafta sonuna kadar belirleneceğini ve yabancı olacağını söyledi. Kulaksız'ın bu açıklamalarının ardından yeni teknik direktör tercihinde son olarak Slovenya'da Maribor'u çalıştıran 42 yaşındaki Karadağlı Radomir Djalovic üzerinde durulduğu öğrenildi.
