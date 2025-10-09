Eyüpspor yabancı

Eyüpspor'da teknik direktör arayışları başladı. Ajansspor'a konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, teknik direktörlerinin hafta sonuna kadar belirleneceğini ve yabancı olacağını söyledi. Kulaksız'ın bu açıklamalarının ardından yeni teknik direktör tercihinde son olarak Slovenya'da Maribor'u çalıştıran 42 yaşındaki Karadağlı Radomir Djalovic üzerinde durulduğu öğrenildi.
