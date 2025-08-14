Berke Özer resmen Lille'de!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İkas Eyüpspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Trendyol Süper Lig devlerini ve Avrupa ekiplerini peşine takan Berke Özer, Fransız temsilcisi Lille'e transfer oldu.

Yetenekli eldiven için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro bonus ödenecek.

"TÜRK MİRASI DEVAM EDİYOR"

Ligue 1 ekibi, Berke Özer transferini eski Lille futbolcuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yer aldığı bir video ile duyurdu. Paylaşıma, "Türk mirası yeni bölümü ile devam ediyor." notu düşüldü.