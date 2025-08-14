CANLI SKOR ANA SAYFA
Berke Özer resmen Lille'de!

Berke Özer resmen Lille'de!

İkas Eyüpspor'un yetenekli kalecisi Berke Özer, Fransız temsilcisi Lille'e transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 19:36 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 19:59
Berke Özer resmen Lille'de!

İkas Eyüpspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Trendyol Süper Lig devlerini ve Avrupa ekiplerini peşine takan Berke Özer, Fransız temsilcisi Lille'e transfer oldu.

Yetenekli eldiven için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro bonus ödenecek.

"TÜRK MİRASI DEVAM EDİYOR"

Ligue 1 ekibi, Berke Özer transferini eski Lille futbolcuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yer aldığı bir video ile duyurdu. Paylaşıma, "Türk mirası yeni bölümü ile devam ediyor." notu düşüldü.

