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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, kendisi ile ilgili çıkan Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:17
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, kendisi ile ilgili çıkan Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt verdi. İşte o ifadeler...

"EYÜPSPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüp için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar. 14 tane transfer ihtiyacımız var. Hangi maddi yapıda olacağız onlar belirleyecek. Burada olmaktan, Eyüpspor'u çalıştırmaktan çok mutluyum. Bu kadar oyuncu sirkülasyonu inşa ettiğimiz sistemi tekrar etmemize neden olacak. Oyuncuların yerlerini çok değişince basit planlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun planından memnunum. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Onlara karşı karşıt planlarla mücadele getirdik. İstediğimizi aldık ama topu kaleye sokmak başka bir şey. Plan tamam ama çözüm istediğimiz gibi sonuçlanmadı."

S. DONETSK İDDİALARINA YANIT

"Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz."

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