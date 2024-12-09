Eyüpspor kalecisi Berke Özer güvenlik görevlileriyle tartıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, Samsunspor'u ağırladı. Ligin bu sezonki en formda takımlarından ikisinin mücadelesinde 3-0 skorla kazanan Arda Turan'ın öğrencileri oldu.

Maçın ardından Eyüpspor kalecisi Berke Özer, güvenlik görevlileri ile tartışma yaşarken görüntülendi. O anlar sosyal medyada izleyenler tarafından yoğun tepki gördü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER