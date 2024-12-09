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Haberler Eyüpspor Eyüpspor kalecisi Berke Özer güvenlik görevlileriyle tartıştı

Eyüpspor kalecisi Berke Özer güvenlik görevlileriyle tartıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Eyüpspor-Samsunspor karşılaşması sonrası Berke Özer, güvenlik görevlileriyle tartıştı. İşte o anlar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 15:35
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Eyüpspor kalecisi Berke Özer güvenlik görevlileriyle tartıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, Samsunspor'u ağırladı. Ligin bu sezonki en formda takımlarından ikisinin mücadelesinde 3-0 skorla kazanan Arda Turan'ın öğrencileri oldu.

Maçın ardından Eyüpspor kalecisi Berke Özer, güvenlik görevlileri ile tartışma yaşarken görüntülendi. O anlar sosyal medyada izleyenler tarafından yoğun tepki gördü.

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