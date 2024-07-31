Tayfur Eyüpspor’da

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralandı. İlk olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

EYÜPSPOR DA DUYURDU

Eyüpspor da sosyal medya üzerinden Tayfur Bingöl transferini açıkladı. Eflatun sarılı kulüp, "Eyüpspor'umuz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" açıklamasını yaptı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.