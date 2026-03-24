Ergin Ataman ile çalışmak çok zor

Panathianikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, hocası Ergin Ataman ile çalışmanın kolay olmadığını söyledi.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Panathianikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, hocası Ergin Ataman ile çalışmanın kolay olmadığını söyledi. Hem milli takımda hem de Yunan ekibinde birlikte çalıştığı Ataman'ı uzun süredir tanıdığını belirten Cedi, "Sizden hep en iyi halinizde olmanızı bekliyor. Tabii aynı zamanda size büyük bir özgürlük veriyor" dedi.