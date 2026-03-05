Fenerbahçe Beko Monaco’yu ağırlıyor

Euroleague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko bugün Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka 20.45'te başlayacak. Müsabakayı S Sport canlı yayınlayacak.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
