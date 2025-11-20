Anadolu Efes-Barcelona CANLI | EuroLeague 12. hafta maçı canlı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeauge'in 12. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Avrupa'da 887. maçına çıkan temsilcimiz, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet 7 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 4 yenilgi alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İstanbul'da oynanan maçta Başantrenör Igor Kokoskov ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 20:23
EuroLeague'in 12. haftasında heyecan, Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Avrupa arenasında 887. maçına çıkan temsilcimiz, taraftarının önünde galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle üst sıralarda yer alan güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İstanbul'daki bu kritik karşılaşmada Başantrenör Igor Kokoskov ve öğrencilerinin sahada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

ANADOLU EFES-BARCELONA KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Anadolu Efes-Barcelona maçı

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanan Anadolu Efes-Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başladı.

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

