Anadolu Efes-Barcelona CANLI | EuroLeague 12. hafta maçı canlı

EuroLeague'in 12. haftasında heyecan, Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Avrupa arenasında 887. maçına çıkan temsilcimiz, taraftarının önünde galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle üst sıralarda yer alan güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İstanbul'daki bu kritik karşılaşmada Başantrenör Igor Kokoskov ve öğrencilerinin sahada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu.

ANADOLU EFES-BARCELONA KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanan Anadolu Efes-Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.