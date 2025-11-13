CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague 11. hafta maçı canlı

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague 11. hafta maçı canlı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çıktığı 10 maçta 5 galibiyet elde etti. Son olarak 11 Kasım’da aynı salonda Maccabi Tel Aviv’i 84-75 mağlup eden temsilcimiz, formda bir görüntü sergiliyor. Wade Baldwin 17, Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13 ve Bonzie Colson 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynamıştı. EuroLeague 11. Haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 21:54 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 22:24
Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague 11. hafta maçı canlı

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçını takip etmek için tıklayınız.

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? EuroLeague'de 10 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, son haftalarda formunu yükseltti. Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 84-75'lik galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Hapoel karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Rakip Hapoel ise 8 galibiyetle zirvede yer alıyor. Son maçında Baskonia'yı 114-89 yenen ekipte Elijah Bryant 24 sayı ile yıldızlaştı. Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle forma giymiyor. EuroLeague 11. Haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçının detayları merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, EuroLeague 11. hafta maçında Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk ediyor. 13 Kasım Perşembe günü (bugün) Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

1. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 13-13 Hapoel Tel Aviv

ASpor CANLI YAYIN

