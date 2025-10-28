CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 22:53 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 23:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI SKOR TAKİBİ

1. Periyot sonucu: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Valencia Basket 48-32 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

Kuruluş Orhan-REKLAM
10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
DİĞER
Fenerbahçe’de transfer planları değişiyor! Yıldız isim için ayrılık ihtimali...
CANLI ANLATIM | İsrail'in saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri Gazze'ye yoğun bombardıman | AK Parti'den sert tepki
Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Kosova'yı rahat yendi! Milliler Kosova'yı rahat yendi! 22:56
10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 21:21
Valencia Basket-F.Bahçe Beko | CANLI Valencia Basket-F.Bahçe Beko | CANLI 21:03
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 19:27
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 19:41
Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı! Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı! 20:05
Daha Eski
Milli maçta hakem baygınlık geçirdi! Milli maçta hakem baygınlık geçirdi! 20:30
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 20:41
Paris Basket-Anadolu Efes | CANLI Paris Basket-Anadolu Efes | CANLI 20:59
Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti 14:38
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası! PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası! 15:15
F.Bahçe'de beklenen ayrılık yolda! Yeni adresi... F.Bahçe'de beklenen ayrılık yolda! Yeni adresi... 15:17