Panathinaikos AKTOR ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

Panathinaikos AKTOR ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Richaun Holmes'u kadrosuna kattı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 16:11
Panathinaikos AKTOR ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

Kulübün açıklamasında "Panathinaikos BC AKTOR, Richaun Holmes'u iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.

Kariyerine 2015 yılında Philadelphia 76ers'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, sırasıyla Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards forması giydi.

