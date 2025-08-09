Panathinaikos AKTOR ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

Kulübün açıklamasında "Panathinaikos BC AKTOR, Richaun Holmes'u iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.
Kariyerine 2015 yılında Philadelphia 76ers'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, sırasıyla Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards forması giydi.
𝐈𝐭'𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1)._________________________________________Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of… pic.twitter.com/2QUx20jXHw— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2025