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Haberler THY EuroLeague PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI CANLI | Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI CANLI | Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu olacak. İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak isteyen temsilcimiz, durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 14:21
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PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI CANLI | Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'un konuğu olacak. Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında dün 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

OAKA'da oynanacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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