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Haberler THY EuroLeague FENERBAHÇE BEKO PARİS MAÇI CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

FENERBAHÇE BEKO PARİS MAÇI CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta aldığı galibiyetle Dörtlü Final'e bir adım daha yaklaşan temsilcimiz, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 galibiyete ulaşmayı ve kupayı kaldırmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 13:18
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FENERBAHÇE BEKO PARİS MAÇI CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Normal sezonda iki defa oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 101-100 yendiği Fransız ekibine karşı 87-83 mağlup olmuştu. Dörtlü final öncesi oynanan ilk karşılaşmada ise rakibini 83-78 mağlup eden temsilcimiz, 2 galibiyete daha ulaşarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligi 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol ise zorlu rakibine karşı kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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