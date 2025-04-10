Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de normal sezonun son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. SAP Garden'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 2 Nisan Çarşamba günü konuk ettiği Barcelona'ya 75-83 mağlup oldu. Bu sonuçla 33. maçlar sonunda 21 galibiyette kalan ekibimizde Nigel Hayes-Davis 20, Wade Baldwin IV 14 sayı buldu.

Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son müsabakasında 5 Nisan Cumartesi günü konuk ettiği Türk Telekom'u 94-85 ile geçti. Bu sonuçla 24. maçında 23. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Melih Mahmutoğlu 17 sayı üretti.

Takımımızda Scottie Wilbekin sakatlığı, Arturs Zagars ise hastalığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sporcumuz Sertaç Şanlı'nın da hastalığı bulunuyor ve durumuna maç gününde karar verilecek. Oyuncumuz Errick McCollum ise takımla idmanlara başladı ve ekibimizin Münih kafilesinde yer alacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 13 galibiyet elde etti. 20245 sezonu ilk yarısında 12 Kasım 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 87-76 kazandı. Takımımızda Nigel Hayes-Davis 25, Devon Hall 12 sayı buldu. Bayern cephesinde ise Carsen Edwards 24, Devin Booker 20 sayı üretti.