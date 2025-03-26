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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Baskonia 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 09:34
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THY Euroleague | Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Baskonia maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Baskonia maçı 26 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İspanyol temsilcisi ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyetle 14. sırada kendine yer buldu.

AVRUPA'DA 867. RANDEVU

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 867. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 866 karşılaşmada 488 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 619. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 618 maçın 331'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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