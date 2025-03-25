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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Paris maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Paris maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko ile Paris karşı karşıya gelecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde çıkış arayan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Oynadığı 30 maçta 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 2. sırada yer alıyor. İstanbul'a konuk olacak Paris ise 17 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenilen karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 18:46
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Fenerbahçe Beko-Paris maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko ile Paris karşı karşıya gelecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde geçtiğimiz hafta Monaco'ya 91-82 mağlup olan temsilcimiz, hanesine galibiyet eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 30 karşılaşmanın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko 10 mücadeleyi de kaybetti. 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İstanbul'a konuk olacak Paris ise 30 maç sonunda 17 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu müsabaka basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-PARIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris maçı 25 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak. EuroLeague'in 31. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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