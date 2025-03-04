EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusundan 5 yeni ismi daha açıkladı!

EuroLeague'de 25. yıl heyecanı devam ederken organizasyon "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesine 5 yeni ismi daha ekledi. Avrupa basketbolunun zirvesindeki bu prestijli listeye dahil olan oyuncular şu şekilde:

Vasilije Micic

Dimitris Diamantidis

Mike James

Anthony Parker

Sergio Rodriguez

Bu oyuncular EuroLeague'de sergiledikleri performans, kazandıkları başarılar ve basketbola yaptıkları katkılarla bu onura layık görüldü. Özellikle Vasilije Micic'in Anadolu Efes formasıyla elde ettiği şampiyonluklar ve kritik anlarda üstlendiği liderlik rolü, onu listenin en dikkat çeken isimlerinden biri yapıyor.

Dimitris Diamantidis ise savunma ve oyun kurucu yetenekleriyle EuroLeague tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsane. Mike James'in skorer kimliği, Anthony Parker'ın 2000'lerin başındaki dominasyonu ve Sergio Rodriguez'in yaratıcı oyun stili, onları bu seçkin grubun vazgeçilmez parçaları haline getiriyor.

EuroLeague, 25. yılını kutlamak için bu listeye yeni isimler eklemeye devam edecek. Basketbolseverler, Avrupa'nın en iyi oyuncularını onurlandıran bu listeyi merakla takip ediyor.