Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.