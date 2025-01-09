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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Almanya temsilcisi Alba Berlin'i 90-73 mağlup ederek bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 22:38 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 23:51
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Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alba Berlin'i ağırladı. Sarı lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek sahadan 90-73'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 2. galibiyetini elde etti ve play-off yarışında önemli bir adım daha attı.

Maç boyunca hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimizde, Sertaç Şanlı 18 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric de 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet sayısını 12'ye yükseltirken, ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler, EuroLeague'deki bir sonraki maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Alba Berlin ise Olimpia Milano deplasmanına konuk olacak.

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