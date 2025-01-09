Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alba Berlin'i ağırladı. Sarı lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek sahadan 90-73'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 2. galibiyetini elde etti ve play-off yarışında önemli bir adım daha attı.

Maç boyunca hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimizde, Sertaç Şanlı 18 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric de 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet sayısını 12'ye yükseltirken, ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler, EuroLeague'deki bir sonraki maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Alba Berlin ise Olimpia Milano deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ