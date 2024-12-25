Anadolu Efes'in EuroLeague'de sıradaki rakibi Monaco

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM, 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ile Monaco, Avrupa Ligi'nde 8. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 854. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.