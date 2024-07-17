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Zalgiris Bryant Dunston ile sözleşme imzaladı

THY Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:58
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Zalgiris Bryant Dunston ile sözleşme imzaladı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.br>

Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti. Litvanya takımı, bu doğrultuda ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı. Zalgiris'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 36 maçta 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bryant Dunston kariyerinde daha önce A. Efes ile 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston ayrıca Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynadı.

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