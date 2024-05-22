Fenerbahçe Beko'da hedef ikinci kez THY EuroLeague şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5 yıl sonra ikinci kupasını kazanmak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.

Berlin'deki Uber Arena'da 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı.

Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Dörtlü Final'de mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

TARİHE GEÇEREK DÖRTLÜ FİNAL'E YÜKSELDİ

Normal sezon maçlarının ardından Fransa'nın Monaco ekibiyle play-off serisinde karşılaşan Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, iç sahadaki dördüncü maçı 65-62 kaybetti.

Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE BEKO, JASİKEVİCİUS ETKİSİYLE 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde başlayan sarı-lacivetliler, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 7 yenilgi alırken 13. sıraya geriledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes yenilgilerinin yanı sıra, THY Avrupa Ligi'nde de Baskonia ve Barcelona'ya kaybedilirken, üst üste 4 yenilginin ardından Itoudis'le yollar ayrıldı.

Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte Litvanyalı başantrenörle Avrupa'da çıktığı 21 maçın 14'ünü kazanan ve yüzde 66'lık galibiyet yüzdesine ulaşan Fenerbahçe Beko, normal sezonu da ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

ANADOLU EFES'İ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe Beko, 5 yıl aradan sonra 6. kez Dörtlü Final'de oynama hakkı kazanırken, bu anlamda Anadolu Efes'i de geride bırakmayı başardı.

Lacivert-beyazlı takım 2000, 2001, 2019, 2021, ve 2022 yıllarında beş kez Dörtlü Final oynayıp 2021 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, 6. kez Dörtlü Final'e kalarak rakibini bu anlamda geride bıraktı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN İKİNCİ BERLİN MACERASI

Fenerbahçe Beko, 6. kez mücadele edeceği Dörtlü Final'de ikinci kez Almanya'nın başkenti Berlin'de boy gösterecek.

Sarı-lacivertli takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk maçında Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşan ve normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda rakibine 101-96 mağlup olarak ikinci olmuştu.

Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra boy göstereceği Berlin'de şampiyonluğu hedefliyor.