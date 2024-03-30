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THY Euroleague'de Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) 50 sayı atarak rekor kıran Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:33
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THY Euroleague'de Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu

THY Euroleague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun evinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakada rekor kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Hayes-Davis mücadelede 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma oynayarak 46 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki oyuncu bu performansıyla aynı zamanda Euroleague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu.

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