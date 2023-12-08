Haberler THY EuroLeague Barcelona - Fenerbahçe Beko canlı izle | THY EuroLeague

Barcelona - Fenerbahçe Beko canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Grupta oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Dimitris Utoidis'in öğrencileri İspanya temsilcisi karşısında galip gelerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 22:23
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Barcelona - Fenerbahçe Beko canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 12. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 6 maçtan 5'ini kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona karşısında galip gelerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Barcelona geride kalan son 5 maçın 4'ünden parkeden galibiyetle ayrıldı.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Oynanıyor: Barcelona - Fenerbahçe Beko

Haberimiz güncellenmektedir.

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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