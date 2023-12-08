Barcelona - Fenerbahçe Beko canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 12. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son 6 maçtan 5'ini kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona karşısında galip gelerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Barcelona geride kalan son 5 maçın 4'ünden parkeden galibiyetle ayrıldı.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Oynanıyor: Barcelona - Fenerbahçe Beko
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BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.