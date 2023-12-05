Haberler THY EuroLeague CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı izle

CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı izle

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u konuk ediyor. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 20:41
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CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı izle

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yunan ekinin antrenörlüğünü Ergin Ataman yapıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'de geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.

ANADOLU EFES 16-7 PANATHINAIKOS | 1. PERİYOT OYNANIYOR

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat 20.30'da başladı ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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