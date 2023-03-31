Haberler THY EuroLeague Cazoo Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cazoo Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Cazoo Baskonia ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahadan 92-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 23:37 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 23:43
Cazoo Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.

Temsilcimiz sahadan 92-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla EuroLeague'de 6. sıraya gerilemiş oldu.

Çift maç haftasını 2'de 0'la kapatan temsilcimizin, sezonu ilk 4'te bitirme şansı da kalmadı.

1. PERİYOT SONUCU: Baskonia 25-27 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Baskonia 38-44 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Baskonia 60-58 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko

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