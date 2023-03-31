Cazoo Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.
Temsilcimiz sahadan 92-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla EuroLeague'de 6. sıraya gerilemiş oldu.
Çift maç haftasını 2'de 0'la kapatan temsilcimizin, sezonu ilk 4'te bitirme şansı da kalmadı.
1. PERİYOT SONUCU: Baskonia 25-27 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Baskonia 38-44 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Baskonia 60-58 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko