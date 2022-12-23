Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos maçı sonrası Ergin Ataman: Mutsuz oyuncuyla devam etmek istemeyiz

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı sonrası Ergin Ataman: Mutsuz oyuncuyla devam etmek istemeyiz

Son dakika spor haberi: Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 88-69 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 23:15
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı sonrası Ergin Ataman: Mutsuz oyuncuyla devam etmek istemeyiz

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Çok iyi savunma yaptık. Maçı kontrol ettik. Dunston ile çok agresif defans uyguladık. Çok fazla top kaybımız da var. Bu maça dair tek eksiğimiz fazla top kaybı yaşamamızdı." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilen İtalyan oyuncu Achille Polonara ile ilgili, "Polonara'dan istediğimiz verimi alamadık. Fazla forma şansı bulamıyor. Bu da onda mutsuzluk yarattı. Menajeri isteyen kulüplerin olduğunu söyledi. Uygun şartlar olursa konuşabileceğimizi belirttik. Gittiği takdirde alternatiflerimiz var. Mutsuz oyuncuyla devam etmek istemeyiz." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir oynayamayan milli basketbolcu Shane Larkin'in son durumu hakkında da bilgi veren Ergin Ataman, "Larkin'in sakatlığı henüz iyileşmedi. Onu önce bir lig maçında kullanmak istiyoruz. Elinde problem yok. Ayağından ciddi sakatlık geçirdi. Durumunu değerlendireceğiz. Önce ligde daha sonra da THY Avrupa Ligi'nde oynatacağız." şeklinde görüş belirtti.

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